Ministro Sport: “Per il momento non più di 1000 tifosi allo stadio. Dall’8/10 possibili cambiamenti”

“In questo momento non possiamo andare oltre le mille persone, ma a partire dall’8 ottobre – quando verrà varato il nuovo Dpcm – faremo il possibile per riaprire gli stadi progressivamente. Lavoreremo a stretto contatto con la Conferenza-Stato-Regioni, valutando tutti gli aspetti, come ad esempio il flusso di persone all’ingresso e all’uscita. Lo ha detto Vincenzo Spadafora, Ministro dello sport, rispondendo ad alcune domande sulla riapertura negli stadi nell’audizione presso la commissione cultura della Camera. “In questo momento in cui tanti Paesi hanno un numero molto elevato di contagi, noi puntiamo a non eguagliarli e perciò non era possibile aprire lo stadio a più persone”, ha concluso.

