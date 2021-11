Milan, ufficiale il rinnovo di Pioli. Maldini: “La persona prima dell’uomo”

A pochi giorni dalla sconfitta del Franchi, l'ex tecnico viola si è legato ai rossoneri fino al 2023

La sconfitta di Firenze non ha (giustamente) cambiato i piani del Milan: è arrivata stamattina l'ufficialità del rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 2023, con opzione per un'altra stagione. L'ex tecnico della Fiorentina è stato artefice della risalita dei rossoneri in questi anni, fino all'attuale lotta scudetto. "Non rinnoviamo solo con l'allenatore Pioli, ma anche con la persona. C'è grande sintonia tra di noi, ci saranno magari dei problemi, ma sapremo superarli" ha detto Maldini. "Siamo molto ambiziosi e a Madrid è stata una bellissima vittoria, ma speriamo ce ne siano tante altre. Il coro dei tifosi per me? E' una sensazione bellissima, è sempre una grande emozione. Spero di saltare presto con loro".