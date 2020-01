Milan, scoppia il caso Paquetà. Il brasiliano chiede di non essere convocato

Clima teso in casa Milan, secondo quanto raccolto da TuttomercatoWeb, Lucas Paquetà avrebbe chiesto ed ottenuto di non essere convocato per il prossimo impegno dei rossoneri. Il trequartista brasiliano, pagato 38 milioni di euro un anno fa, sta vivendo un momento estremamente complicato. Il suo agente sta arrivando in Italia per cercare di sbloccare la cessione, nei prossimi giorni sono attese novità.