Nella lista dei 23 rossoneri chiamati da Pioli per la sfida di domani contro il Napoli, c’è anche Daniel Maldini. Il figlio d’arte, trequartista classe 2001, per la prima volta si siederà in panchina con la prima squadra in un match ufficiale. Dopo essersi messo in mostra nel precampionato, e successivamente con la Primavera rossonera, arriva il meritato premio.