Milan: nuovi esami per Musacchio e Kjaer. Calhanoglu prova ad affrettare i tempi

Il Milan ha qualche problema d’infermeria in vista della partita di sabato contro la Fiorentina. Musacchio, non entrato contro il Torino per una contrattura al polpaccio destro (informa il club rossonero), ieri ha fatto le cure del caso e oggi è in programma una nuova valutazione clinico-strumentale. Il guaio – scrive La Gazzetta dello Sport – dovrebbe essere risolvibile con tempistiche contenute.

Kjaer ha rimediato contro il Torino un problema a flessori della coscia sinistra. Oggi effettuerà una risonanza e se ne capiamo di più, la sua presenza a Firenze al momento è incerta.

Calhanoglu: l’infortunio all’ileopsoas destro non è considerato particolarmente rave