Milan, Giampaolo verso l’addio. C’è già il sì del sostituto

Sono ore decisive per il futuro del Milan e di Marco Giampaolo. Il tecnico rossonero, nonostante la vittoria in rimonta sul Genoa, resta fortemente in bilico e durante la sosta potrebbe addirittura essere sostituito. Secondo Gazzetta.it, infatti, la dirigenza milanista avrebbe puntato con decisione su Luciano Spalletti e dopo l’intesa economica con il tecnico ufficializzeranno il divorzio dall’ex Samp. L’allenatore di Certaldo avrebbe detto sì, ma essendo ancora sotto contratto con l’Inter fino al 2021 le parti sono al lavoro per una buonuscita. Intanto, Giampaolo è rimasto a Gallarate e aspetta…