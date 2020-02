Milan, fatale il pareggio con la Fiorentina: adesso la conferma di Ibrahimovic si complica

Il pareggio contro la Fiorentina ha terribilmente complicato la corsa del Milan verso il ritorno in Europa. Le speranze di agguantare un posto in Champions sono ormai svanite e per l’Europa League la concorrenza è agguerrita. Il mancato accesso all’Europa che conta potrebbe portare Zlatan Ibrahimovic lontano da Milano. Stando infatti a ciò che riferisce SportMediaset, il rinnovo automatico scatterebbe solo in caso di accesso alla Champions. Spetterà dunque all’attaccante svedese decidere se prolungare di un altro anno o se lasciare la maglia rossonera. Molto dipenderà dalle ambizioni del club. Stessa situazione per Gigio Donnarumma. Al momento la trattativa per il rinnovo è ferma e il suo entourage attende di sapere quali investimenti abbia in mente di fare la società meneghina per la prossima stagione.