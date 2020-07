Nella conferenza stampa odierna, Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex tecnico viola, ha voluto citare uno dei suoi maestri, Vujadin Boskov, parlando dell’attuale situazione del calcio italiano e non solo. “Giocare a porte chiuse? Non è bello, mi auguro che presto la gente possa tornare a vedere le partite dal vivo. Come avrebbe detto Boskov, uno stadio senza tifosi è come una donna senza tette“. Poi il mister serbo diventa serio: “Esattamente un anno fa mi veniva data la notizia che avevo la leucemia, sono stati dodici mesi difficilissimi ed in pochi si sarebbe immaginati che oggi sarei stato qui a parlare di calcio“.