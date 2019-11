Il presidente dimissionario della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, ha parlato a Radio Bruno del momento viola, dal punto di vista ‘politico’: “In questi 18 mesi del mio mandato ho intrattenuto eccellenti rapporti con la Fiorentina, prima con il gruppo Della Valle che ho conosciuto per motivi di lavoro, e di recente con Commisso e Barone. Mi sembra che la Fiorentina con questa nuova proprietà sia caduta bene, il nuovo azionista è un imprenditore forte appassionato ed entusiasta, e con delle progettualità sane. Non era facile quando era arrivato mantenere lo stesso allenatore, tenere Montella è stato un atto di coraggio dopo le ultime giornate dello scorso anni e non era facile convincere Chiesa a non lasciarsi travolgere da offerte importanti di squadre prestigiose. I nuovi sono attenti e presenti e vogliono accelerare per costruire il nuovo stadio insieme ad un sindaco per bene come Nardella”.