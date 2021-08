“Mi piace il collettivo della Fiorentina. Benassi grande giocatore”

Il parere di Giacomo Ferri che conosce bene l'ambiente del Torino

"Le parole di ieri di Juric? Juric dice quello che pensa. Credo che abbia chiesto determinati giocatori che non sono ancora arrivati, ma non è facile fare mercato.

Contro l'Atalanta il Torino ha giocato un'ottima partita. La Fiorentina mi piace tantissimo, la partita di Firenze non sarà semplice per il Torino. Mi piace il collettivo della squadra viola. I dirigenti stanno costruendo un'ottima squadra.

Italiano? Mi piace, ma si trova in un ambiente nuovo, gli va dato tempo.

Benassi? Sono sempre stato un suo ammiratore, per me è un grande giocatore anche perché può giocare in tanti ruoli".