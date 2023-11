Metti in campo il cuore per la TOSCANA

Il Movimento Shalom, la Nazionale Italiana Cantanti, il comune di Empoli, Empoli Football Club con la sua Onlus Empoli for Charity, i comuni del comprensorio Empolese Valdelsa e del Cuoio, con il patrocinio della Regione Toscana di comune accordo visto il difficile momento legato all’emergenza alluvione in Toscana hanno deciso di devolvere i fondi che raccoglieremo per la partita Metti in campo il cuore di sabato 18 novembre per le popolazione della regione Toscana colpite dal maltempo nei giorni scorsi.