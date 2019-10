Meteo, le previsioni sorridono: scongiurato il rischio nubifragio su Brescia

La gara non è mai stata a rischio, ma giocare sotto un diluvio non avrebbe certo agevolato l’azione di una Fiorentina che, seppure in maniera un diverso rispetto a sette anni fa (LEGGI), fa del gioco uno dei suoi punti di forza. Brescia-Fiorentina si dovrebbe giocare all’asciutto, o quasi. Le previsioni del tempo indicano cielo nuvoloso nel pomeriggio, ma con il rischio di qualche goccia di pioggia solamente nella serata. Una notizia positiva quanto insperata in un contesto meteorologico che negli ultimi giorni ha visto la quasi totalità del nord Italia colpito da violenti nubifragi.