Mercato, sfumano Tonali e Kumbulla. Le destinazioni dei due gioiellini sembrano certe

Marash Kumbulla (SCHEDA) e Sandro Tonali (SCHEDA) sono stati a lungo sul taccuino degli uomini-mercato della Fiorentina, ma, alla fine, pare che più che obiettivi di mercato l’albanese e l’italiano siano destinati a rimanere sogni. Il Corriere di Brescia nella sua edizione online dà per certo il passaggio del numero 4 delle Rondinelle all’Inter al termine della stagione, mentre Gianluca Di Marzio sul proprio sito svela che la Lazio ne starebbe approfittando per l’accelerata decisiva sul centrale in forza al Verona, superando i nerazzurri e la Juventus. Lotito e Marotta sono pronti a chiudere i due affari.