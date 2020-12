“Mercato di gennaio? Ecco i motivi per i quali non possiamo aspettarci grandi colpi”

L’agente Filippo Mauriello ha parlato dell’imminente sessione invernale di calciomercato a Tuttomercatoweb: ecco alcuni dei concetti espressi.

“Storicamente a gennaio non si fanno grandi colpi, per due motivi: il primo è perché le varie società non vogliono privarsi dei giocatori migliori a metà stagione, mentre il secondo è dato dai tempi tecnici. Per fare grandi trattative non bastano pochi giorni. Quest’anno sarà diverso, l’emergenza Coronavirus inciderà, ma anche in futuro, sul potere d’acquisto dei club che non hanno la capacità di spendere tanto per i cartellini dei giocatori. Anche gli ingaggi scenderanno inevitabilmente”.

