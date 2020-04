Mercafir, scadenza del bando per il comparto sud prorogata dal decreto Cura Italia

L’Articolo 103 del decreto Cura Italia stabilisce che tutte le scadenze dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data debbano venire prorogate. Come? non si terrà conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, e quindi, all’atto pratico, si guadagnano 55 giorni.

La nuova scadenza del bando per il comparto sud dell’area Mercafir, quello che avrebbe dovuto in teoria essere destinato alla realizzazione del nuovo stadio, è fissata al 28 maggio alle ore 12. L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il 29 maggio alle 10 presso la sede dell’Ufficio Contratti del Comune di Firenze in piazzetta di Parte Guelfa 3. Ogni altro elemento dell’asta rimane invariato.