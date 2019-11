Mercafir e nuovo stadio, Armentano: “Oggi passaggio fondamentale per sviluppo città”

Il voto di oggi in Consiglio comunale segna un punto fondamentale nel percorso verso la nuova Mercafir e il nuovo stadio della città: un passaggio determinante per il futuro di Firenze e per il suo sviluppo. L’assemblea cittadina da’ un mandato forte all’amministrazione a proseguire una strada ben intrapresa. Massimo sostegno da parte della maggioranza mentre ancora una volta notiamo che regge la ‘strana alleanza’ tra opposizioni di sinistra e Lega che esprimono voto contrario, a fronte dell’astensione di Forza Italia e Fratelli d’Italia; un centrodestra che quindi si dimostra diviso al suo interno su un tema cruciale per Firenze. Da parte nostra siamo convinti della necessità di lavorare al meglio per dotare la nostra città di uno stadio all’avanguardia, ribadendo comunque l’importanza di tutelare il Franchi, garantirne una vitalità e una continuità di funzione, anche ma non solo sportiva, e nello stesso tempo di favorire sviluppo e efficentamento del centro alimentare polivalente, per il bene di residenti e lavoratori, una struttura assolutamente nevralgica nel tessuto economico della città che attraverso questo percorso può fare un salto di qualità.