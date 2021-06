Mencucci: “Vogliamo acquistare la Salernitana. ACF valeva di più perchè…”

L'ex dirigente viola è il braccio destro di Andrea Ravezzani, con cui lavora al Leeds. Per la Salernitana è corsa contro il tempo

Sono ore di attesa per la Salernitana perchè a mezzanotte scadono i termini per la cessione del club, necessaria per ottenere l'iscrizione alla Serie A (non sono ammesse due squadre dello stesso proprietario, cioè Lotito). A dare una piccola speranza ai tifosi è l'interesse di Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United, e le parole rilasciate stamattina da Sandro Mencucci , membro del CdA della squadra londinese a Le Cronache. Queste le parole dell'ex dirigente della Fiorentina:

"La nostra proposta è seria. Anche se lontana dalla richiesta di Lotito. Abbiamo spiegato che oltre all’investimento per l’acquisto c’è da rifondare la squadra per la partecipazione alla serie A. Sappiamo che occorre un esborso economico importante. Quando abbiamo venduto la Fiorentina c’erano calciatori importanti come Chiesa e anche altri, la cui cessione ha portato un bel gruzzoletto nelle casse della nuova società. A Salerno purtroppo questo non c’è. Se ci chiamano siamo pronti, basta firmare la nostra proposta ma non dipende da noi, abbiamo fatto il possibile, sappiamo che Salerno e i propri tifosi meritano grosse soddisfazioni. Lotito è stato bravo a riportare la Salernitana nella massima serie".