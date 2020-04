Melissa Satta sogna un ritorno di Boateng al Milan

Passato al Besiktas a gennaio dopo la prima parte di stagione nella Fiorentina, Kevin Prince Boateng non sa ancora cosa gli riserverà il futuro. “Non è detto che con i viola sia finita” ha detto nei giorni scorsi. Ma la moglie Melissa Satta spera in un altro ritorno. Intervenuto in diretta con Sport Mediaset, la showgirl tifosa rossonera ha dichiarato: “Un giocatore che vorrei vedere nel Milan la prossima estate? Facciamo un ritorno di Boateng…” ha detto la Satta, sorridendo.