Mediacom, il bilancio del 2019 è molto positivo: 808 milioni di utile e indebitamento in calo

Mediacom Communications Corporations ha riportato i risultati dell’intero 2019. Quello che si è da poco concluso è stato un anno molto buono dal punto di vista economico-finanziario per l’azienda del presidente viola Rocco Commisso, che ha fatto registrare il segno più nonostante gli oltre 200 milioni di euro investiti nella Fiorentina. I ricavi sfondano il muro dei due miliardi di dollari, mentre l’utile è di 808 milioni, in aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente. E’ sceso anche il dato relativo all’indebitamento: 101 milioni in meno rispetto al 31 dicembre 2018.