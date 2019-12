Mazzarri non è soddisfatto: “Contro la Fiorentina abbiamo retto un’ora”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona, il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato brevemente anche della vittoria contro la Fiorentina (parole riprese da toronews.net):

A me basterebbe fare sempre un gol in più dell’avversario, chi lo fa non è un problema. Dobbiamo crescere ancora come condizione nelle prossime partite perché con la Fiorentina abbiamo retto un’ora. Se guardiamo il primo tempo contro la Fiorentina non credo che tante altre squadra. Vorrei giocare bene, a ritmi alti, creare molto e subire poco. Poi ci sono gli avversari e non sempre riesce tutto. Poi il calcio ognuno la vede a modo suo. L’importante alla fine è che tutto sia finalizzato alla squadra e che sia utile per arrivare al risultato, che è poi l’unica cosa che viene valutata.