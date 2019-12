La vittoria contro la Fiorentina ha fatto tornare il buonumore a Walter Mazzarri. Come rivela Tuttosport, l’allenatore granata domenica sera mentre tornava a casa dopo la partita ha telefonato a tutti i suoi giocatori. Chiamate brevi, giusto per ribadire i complimenti a tutti e per invitare a non rilassarsi. Un metodo piuttosto inusuale, ma certamente di buonsenso da parte di Mazzarri.