Mazzarri: “Gli assenti non sono una scusa”

Il tecnico del Torino, ed ex viola, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole riprese da toronews.net:

Da inizio anno abbiamo sempre valutato oggettivamente le cose. Io però devo dare fiducia a chi ho a disposizione. Non ho mai tirato fuori la scusa degli assenti e non lo farò oggi. Ne avrò undici più a tre a disposizione, in settimana abbiamo lavorato bene con chi c’era. I ragazzi hanno risposto alla grande alle mie sollecitazioni in settimana, spero lo facciano anche domani.

Questa settimana si è lavorato tanto. Per fare pressing per tanto tempo, come abbiamo fatto a Genova quando siamo andati a prenderli alti, bisogna stare bene. A Marassi lo abbiamo fatto per una cinquantina di minuti poi siamo calati. Bisogna essere quindi più bravi ad andare in vantaggio con le transizioni, rubando bene palla e andando in porta in velocità. Chi era a disposizione ha lavorato bene; mi aspetto che domani possano fare una partita intensa mettendo in difficoltà l’avversario anche nel rubare palla e fare le transizioni in modo da vedere più occasioni rispetto a quanto visto nell’ultima partita.

Se vogliamo fare un calcio in cui non vogliamo difenderci bassi sappiamo che la linea di riferimento deve essere il centrocampo, per essere noi ad aggredire l’avversario. Se quando rubi palla sei bravo a darla velocemente al compagno meglio piazzato, magari trovi la squadra scoperta. Per fare questo tipo di calcio, serve che tutti e undici i giocatori pressino. Io a Genova ho voluto dare coraggio e forza alla squadra, mettendo in campo gli undici più adatti a questo scopo. Prime punte? Il Napoli spesso ha giocato con davanti solo giocatori piccolini e comunque non mi sembra che siano una squadra difensiva. Giocatori offensivi per me sono Berenguer e Verdi, che hanno qualità ma anche gamba. Faccio un esempio. Lukic lo si è impostato da trequartista. Nell’ultimo derby in casa loro ha fatto bene l’attaccante: ha rubato palla a Pjanic e ha fatto gol. Anche a Brescia ha rubato palla e fatto assist a Belotti, poi è scaturito il rigore. E’ un giocatore di qualità.