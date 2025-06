Matteo Dovellini è il nuovo Press Office Referent della Fiorentina. Classe 1988, originario di Bagno a Ripoli, Dovellini è pubblicista dal 2014 e vanta una lunga esperienza come giornalista a Violanews.com iniziata nel 2012, poi collaboratore de La Repubblica e speaker per emittenti come Radio Toscana, Lady Radio e Radio Bruno. La redazione, partendo dal direttore Saverio Pestuggia, si complimenta per questo traguardo.