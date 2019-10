Maspero mette il dito nella piaga: “Al Torino manca uno come Ribery”

Una battuta infelice si è trasformata in tormentone. Quella di Urbano Cairo che definì Ribery “un colpo mediatico” prima che i fatti lo smentissero totalmente. Tanto che il presidente del Torino ha dovuto fare dietrofront e scusarsi pubblicamente (LEGGI). Ma il tema rimane attuale e l’ex granata Riccardo Maspero (con un trascorso anche in viola) a Radio Sportiva dice: “Al Torino manca proprio un Ribery, un top player che nei momenti delicati ti dà serenità. Verdi ha grandi qualità, ma deve ancora dimostrare ed è una scommessa. Se si vuole puntare in alto si devono avere delle certezze” la sua frecciata. “Ribery ha dato alla Fiorentina il tocco magico per valorizzare al meglio i giovani presenti in rosa. Il francese è un top player, fa la differenza in campo e nello spogliatoio, è arrivato motivato e Firenze è l’ambiente ideale per lui”. Infine una battuta su Castrovilli: “L’ho seguito tanto alla Cremonese, è un ragazzo che è cresciuto, con voglia e determinazione ha fatto cambiare ai tanti che avevano dubbi su di lui e oggi è arrivato in alto. Quando si ha un giocatore di talento come lui bisogna metterlo nelle condizioni di potersi esprimere, può fare più ruoli, si sta completando e ha tanti margini di miglioramento”.