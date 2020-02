Marco Masini, noto cantautore e tifoso viola, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Ieri mi sono divertito, cinque gol li vedi raramente. Tuttavia non ci dobbiamo esaltare troppo, la Sampdoria è poca cosa. La squadra ha giocato contro un avversario modesto, saranno i problemi societari o altri fattori ma li vedo davvero in difficoltà. La Fiorentina fortunatamente è piena di giovani con grandi prospettive. L’anno prossimo potremo schierare anche Amrabat, tanta roba. Avere importanti soluzioni in panchina permette una continuità di rendimento durante una stagione. Da anni non succedeva. Chiesa sicuramente è in un’altra dimensione mentale con Iachini. Tuttavia mi piacerebbe vederlo nei 3 come esterno, e non da seconda punta. Sono convinto che possa dare molto di più in quella posizione.