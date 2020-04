Martorelli: “Sul calcio regna grande caos. E il problema più grande non è certo la Serie A…”

Giocondo Martorelli è intervenuto in collegamento con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Regna una grande confusione in questo periodo, Malagò tiene la linea di non voler riprendere le attività sportive, mentre il mondo del calcio la pensa diversamente. Tutti abbiamo letto i pareri dei vari presidenti, che tirano acqua al proprio mulino e non si esprimono mai in maniera obiettiva. Fino a quando i rischi non saranno annullati, sarà difficile riprendere certi tipi di attività. Da quello che leggo e sento, la Germania non ha interrotto molti percorsi lavorativi, sicuramente sono anche stati investiti in maniera minore dall’emergenza. Tanti responsabili, scienziati, virologi alimentano poi il caos. Nessuno può essere certo di quali siano i tempi del recupero, ma la cosa importante è che parlando di calcio si parla anche di serie B e C, ed è questo il problema più grave, che nessuno si cura di evidenziare.