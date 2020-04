Carlo Martorelli, centrocampista Ravenna, ha parlato a Tuttomercatoweb: “Da piccolo tifavo Inter. Poi ho fatto otto anni alla Fiorentina, andavo sempre allo stadio e sono diventato tifoso viola. Facevo il raccattapalle, mi sono sentito un po’ fiorentino. Ma quando mi hanno mandato via la passione per i viola è un po’ svanita. Cerco di dare il massimo per la maglia che indosso”.