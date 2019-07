Martorelli: “I giovani con potenzialità vanno saputi aspettare. Ranieri e Vlahovic…”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto Giocondo Martorelli, queste le sue considerazioni:

Vlahovic non è una sorpresa, è un 2000 che ha subito dimostrato qualità, tecnica e talento. Sin dal primo istante ha dato segnali positivi, ha margini di crescita notevoli. I giovani come lui vanno saputi aspettare e, nel caso commetta errori, perdonati. Io lo terrei in rosa ed al momento opportuno gli darei l’occasione di mettersi in mostra. Daniele Pradè ha 30 anni di storia professionale, è un dirigente di grande esperienza saprà fare il meglio per la Fiorentina. Ad agosto mi aspetto novità, può allestire una rosa importante con giovani di assoluto valore. Ranieri ha giocato 30 partite in Serie B da centrale al Foggia, è un classe 99′ con alle spalle un campionato importante. Possiede duttilità tattica e personalità, è cattivo al punto giusto e legge bene le situazioni. Insieme a Pinamonti è stato il giocatore più importante del mondiale di categoria.