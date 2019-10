Martorelli: “Buon Brescia, gran lavoro di Corini e Montella”. Su Balotelli…

L’agente Giocondo Martorelli ha parlato a tuttomercatoweb della gara di stasera e di Mario Balotelli: “È un buon Brescia. Le prestazioni sono sempre state di buon livello. Dall’altra parte Montella sta facendo un grande lavoro, proprio come Corini. Balotelli? È l’ennesima possibilità affinché possa dimostrare il suo valore. Fin adesso non lo ha dimostrato se non a piccoli tratti. Dovrà essere continuo. E dimostrare qualità e maturità. Se a maggio avrà svolto questo compito penso che avrà messo una buona base per il futuro”. LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA ANTI-BRESCIA