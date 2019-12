Mario Gomez sbrocca contro il Var: “E’ una m**, forse ce l’hanno con me”

Mario Gomez torna a far parlare di sè. Non più, ormai, per le sue gesta in campo, dove ha intrapreso da tempo la parabola discendente (iniziata, ahinoi, alla Fiorentina). L’attaccante classe ’85 milita oggi nello Stoccarda in Bundesliga2, dove da quest’anno è operativo il Var. Uno strumento con cui l’attaccante ex viola non ha esattamente instaurato un grande feeling, con ben 5 gol annullati nelle ultime 3 partite di campionato. E dopo l’ultima gara pareggiata con il Darmstadt Mario Gomez è letteralmente esploso di fronte ai microfoni della stampa: “Il VAR è una merda. Forse gli arbitri mi stanno facendo scontare tutto quello che ho fatto in venti anni di carriera” le parole riportate da tmw.

