Marino rivendica: “Avevamo ragione a non voler giocare con la Fiorentina”

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato a Radio Sportiva. Queste le sue parole sul campionato: “Sono preoccupato per la regolarità della stagione prossima, non guardo più a questo campionato perché sono troppe le problematiche che intravedo. I discorsi che si proiettano verso maggio-giugno, secondo me, lasciano il tempo che trovano. Purtroppo il discorso coronavirus non si esaurisce in 15 giorni”. Il dirigente bianconero torna anche sui contagi di casa Fiorentina, ultima avversaria in campionato: “Abbiamo dovuto fare la quarantena, come è giusto che fosse. Il governatore del Friuli non voleva che la gara si disputasse, la sua valutazione era giusta”. I CONTAGI NELLA FIORENTINA SALGONO A 12