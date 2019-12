Marcolin: “Chiesa potrebbe far fare il salto di qualità alla nazionale”

Intervistato da Il Tirreno, Dario Marcolin, vice allenatore della Fiorentina ai tempi di Sinisa Mihajlovic, ha citato anche Federico Chiesa:

Cosa penso della nazionale? Mancini è stato bravissimo nel motivare i suoi ragazzi, in questo il “Mancio” è un maestro. Tatticamente è stato bravissimo a scegliere il modulo adatto per gli elementi a disposizione, un classico 4-3-3. Non si vincono 10 partite consecutive per caso. Il salto di qualità definitivo potrebbe darlo Chiesa.