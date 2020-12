Maran: “Grande amarezza, vittoria svanita in un’azione disperata della Fiorentina”

L’allenatore rossoblu Rolando Maran ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Genoa: “Erano tre punti straordinari in questo momento. Resta grande amarezza, abbiamo avuto l’occasione per chiudere la partita e dopo venti secondi è svanita la vittoria. Ogni volta sembra ci sia qualcosa che ci debba mortificare. Nei singoli episodi non abbiamo la buona sorte che aiuta, siamo stati attaccati alla partita e nel finale stavamo facendo meglio, abbiamo preso gol in un’azione disperata della Fiorentina”.

