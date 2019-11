Maran: “Fiorentina con grande potenziale anche senza Ribery”

L’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, in programma domani alle 12.30 alla Sardegna Arena (parole riprese da cagliarinews24.com):

L’ambiente ci sta riempiendo di orgoglio, l’affetto ci fa crescere come senso di responsabilità per ciò che rappresentiamo. Doppio trequartista? Stiamo giocando così da qualche settimana, in modo un po’ diverso da prima. La cosa più importante ora è non rallentare, ci vuole sempre la stessa fame. Il gol di Oliva a Bergamo mi ha fatto felice per lui ma anche per il bell’assist di Simeone: ha ancora grandi margini di miglioramento, la scelta giusta nell’assist di Bergamo è un passo avanti rispetto ad alcuni palloni sbagliati in precedenza. Vive il calcio con grande passione. La Fiorentina viene da una buona serie e spesso riesce a non prendere gol, in più ha un attaccante che tira tantissimo. Squadra temibile: ha un grande potenziale anche senza Ribery. Cambiano spesso il modo di giocare, noi dobbiamo essere bravi a leggere i momenti della partita.

Ci siamo guadagnati rispetto sul campo, ma ora non pensiamo che le cose arrivino da sole. Dobbiamo correre perché tutto diventa ancora più difficile. Ci vuole lavoro quotidiano, cosa che sto vedendo nei ragazzi. Il nostro percorso sta consolidando un anno e mezzo di lavoro, il gruppo è fondamentale. La crescita del gruppo dipende dalla qualità dei giocatori e dal lavoro che facciamo costantemente.