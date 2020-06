Manfredini getta acqua sul fuoco: “Non vedo rischi retrocessione per la Fiorentina”

Doppio ex di Lazio e Fiorentina, Christian Manfredini a Radio Bruno ha detto:

La Fiorentina si è giocata le sue carte, ma alla fine è uscita a mani vuote. E’ un momento un po’ così ma la squadra ha dato buoni segnali e quando ritrovi un campione come Ribery, puoi sempre fare la differenza. Il rigore? Io sono abituato a non commentare le decisioni arbitrali, forse non l’avrei fischiato ma è andata così. Rischi retrocessione? Non ne vedo per la Fiorentina, sono convinto si salverà.