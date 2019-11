Mancini: “Due dubbi per la Bosnia”. Uno è a centrocampo

In conferenza stampa, Roberto Mancini ha parlato della sfida di domani contro la Bosnia, per la quale il ct azzurro si riserva alcuni dubbi. Uno è in attacco, anche se Belotti – come dichiara Mancini – sembra favorito su Immobile. Gli altri invece “Ho due dubbi, uno legato al terzino destro e l’altro a un centrocampista. Decideremo domani mattina”. Chissà che non possa toccare a Castrovilli, anche se al momento è improbabile che il centrocampista viola possa esordire dal 1′. In attacco invece sarà titolare Chiesa.