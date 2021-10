Mancini: “Dopo l’Europeo vincere la Nations League sarebbe fantastico. Chiesa…”

Così il c.t. azzurro in vista della semifinale contro la Spagna

Ci crede eccome, Roberto Mancini. A due giorni dalla sfida contro la Spagna, il c.t. azzurro sogna un'altra notte magica ed al sito dell'Uefa dice: "Sarebbe fantastico vincere la Nations League subito dopo l'Europeo e qualificarsi in anticipo per la Coppa del Mondo, ma non sarà facile. Gli iberici sono stati gli avversari che più ci hanno messi in difficoltà quest'estate. Sono una squadra forte, con grandi giocatori abili nel palleggio". Riguardo ad uno dei calciatori azzurri del momento, ossia Federico Chiesa, Mancini aggiunge: "Può crescere ancora, sta migliorando sotto diversi aspetti ed ha ottime doti atletiche e tecniche. Deve fare un salto di qualità mentale e trovare stabilità".