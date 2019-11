Mancini: “Domani mi aspetto una grande prova da Chiesa, vogliamo fare la partita”

Domani a Palermo, alle ore 20:45, è in programma il prossimo impegno della nazionale maggiore italiana. Gli uomini di Roberto Mancini affronteranno l’Armenia, proprio il tecnico azzurro alla viglia del match ha parlato in conferenza stampa:

Non mi aspettavo dieci vittorie consecutive, la qualificazione invece era nei nostri programmi e l’abbiamo raggiunta. L’obiettivo primario non è stato quello di vincere, ma riportare i tifosi intorno alla Nazionale. Fossimo riusciti a fare questo, i risultati sarebbero stati la conseguenza. Non vogliamo vincere speculando, ma fare la partita. Chiesa giocherà sicuramente domani. Mi aspetto una grande prova, non solo da lui ma anche da chi non ha giocato venerdì.