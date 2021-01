Maleh torna in campo dopo il mese fuori rosa: “È stato difficile, ma ora capisco la società”

Dopo un mese passato fuori rosa al Venezia per motivi legati al mancato rinnovo, è tornato a respirare aria di campo il viola in pectore Youssuf Maleh. Sabato pomeriggio il centrocampista Youssef Maleh sabato pomeriggio è tornato a calcare il prato del Penzo, disputando un’ottima prestazione contro il Cittadella. Queste le sue parole al sito ufficiale del club lagunare: “Fisicamente sabato mi sentivo bene ed ho giocato tutta la partita, grazie anche allo staff ed a mister Zanetti che mi hanno sempre allenato al meglio”.

Poi Maleh ha commentato le difficoltà affrontate nell’ultimo mese: “Ho vissuto questo periodo difficile come un ragazzo di 22 anni che non poteva fare ciò che ama di più, ovvero scendere in campo ed aiutare i miei compagni. In un primo momento ci sono rimasto male, poi riflettendo e mettendomi nei panni della società ho capito che era giusto che il club si tutelasse. Alla fine per fortuna tutto si è risolto ed ora posso tornare a disposizione del mister. Voglio fare bene e dare tutto me stesso ogni volta che avrò la possibilità di scendere in campo. Il rapporto con i compagni è sempre stato buono, basato sull’amicizia e sulla reciproca fiducia”.