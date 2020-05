Maldini: “Che emozione la mia ultima partita a Firenze, il tributo del Franchi…”

Paolo Maldini, storico capitano del Milan, ha parlato a Sky Sport 24 ricordando alcuni momenti del suo passato da calciatore:

La mia ultima partita in Serie A è stata arbitrata da Rizzoli il 31 maggio 2009 a Firenze. Una partita che è stata un mix di emozioni incredibili. La sfida valeva una qualificazione alla Champions League successiva. La Fiorentina con una vittoria di due gol di scarto si sarebbe potuta qualificare per la Champions e quindi era una partita reale. In tutto questo, Carlo Ancelotti decise di togliermi per far sì che il pubblico presente al Franchi potesse salutare la fine della mia carriera. Mancavano 3 minuti alla fine, e 3 minuti possono essere un’eternità. Chi ha giocato a calcio lo sa. Nicola Rizzoli anche per questa sorta di rispetto che aveva nei miei confronti decise di interrompere la partita senza giocare quei 3 minuti finali. Questo è molto importante per me, è una forma di rispetto che ho apprezzato tantissimo e lo ringrazio.