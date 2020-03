Maldini al veleno su Mirabelli: “Fossi in lui, eviterei di parlare di istruzione…”

L‘ANSA riporta le parole di Paolo Maldini in risposta alle velate accuse dell’ex dirigente rossonero Massimiliano Mirabelli, che aveva paragonato l’ingresso in società di Maldini ad un dottore che diventa primario senza aver fatto le scuole elementari: non sono giorni tranquilli in casa rossonera…

“A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica”.