Malagò si schiera con la Fiorentina: “Firenze deve avere uno stadio moderno”

“Sono con la Fiorentina. Firenze deve avere uno stadio moderno, efficiente e funzionale”, ha commentato Giovanni Malagò, presidente del CONI, che ha inviato una lettera al Premier Conte e ai ministri di Economia, Sport e Beni Culturali insieme a Dal Pino e Gravina. Palazzo Vecchio ha accolto l’invio della lettera con favore, così come la Fiorentina ha fatto trapelare la sua soddisfazione. “Dobbiamo denunciare lo stato obsoleto delle infrastrutture sportive nel nostro Paese”, si legge. A riportarlo è La Nazione, che specifica come al CONI non interessi se si procederà alla ristrutturazione del Franchi o alla costruzione di un nuovo impianto; quel che importa è che lo stadio sia all’avanguardia.

