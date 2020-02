Malagò: “Serie A a porte chiuse soluzione problematica”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato a Sky Sport prima di Roma-Lecce:

Fino a tarda sera ho sentito alcuni dei dirigenti coinvolti, l’ultima telefonata con Marotta è stata in piena notte. Il discorso delle porte chiuse è stato preso in considerazione ma ci sono delle problematiche: la prima è che a cominciare dall’Inter ci sono 70mila biglietti venduti e la società si sarebbe dovuta far carico delle spese. La seconda è che qualche gruppo di tifosi, magari quelli delle curve, potrebbe decidere di andare lo stesso verso lo stadio rappresentando un problema di ordine pubblico. E’ un tema che riguarda esclusivamente le prefetture. Calendari? Non sono regolati dal sottoscritto e si incastrano anche con quelli internazionali.