Maiellaro: “Nel calcio di oggi farei la differenza anche dormendo”. E su Batistuta…

Se diciamo Pietro Maiellaro torniamo con la mente alla Fiorentina 1991/92. Centrocampista di talento, vestì per una sola stagione la maglia viola e oggi ricorda: “Non andò neanche tanto male, per quel che ho potuto fare. Con Radice ho avuto problemi all’inizio, ma poi ci siamo capiti e c’è stato rispetto reciproco. Voleva che io rimanessi, avrei dovuto rifletterci maggiormente e rimanere. Anche se l’anno dopo retrocessero e non so come abbiano fatto, visto la squadra che avevano” dice Maiellaro a tuttomercatoweb. Su Batistuta: “Siamo arrivati a Firenze lo stesso anno. Era molto grezzo, non potevo aspettarmi la carriera che poi ha fatto. Devo riconoscere una cosa: tecnicamente fece dei miglioramenti impressionanti. Era un ragazzo caparbio, dedicato al lavoro e questo gli ha permesso di crescere così tanto. I primi tempi era spaesato, un po’ timido. Io e Iachini lo abbiamo molto aiutato, lo proteggevamo. E mi fa enorme piacere sapere che nel suo libro c’è una parte in cui sono menzionato“. E alla domanda su come sarebbe Maiellaro nel calcio di oggi, ha detto: “Ho 57 anni e posso permettermi di dirlo: credo che con le mie qualità, la mia forza, velocità e tecnica avrei giocato anche dormendo. Penso che la mia quotazione sarebbe stata molto più alta di quella che avevo. Mi piaceva dribblare, mettere la palla negli spazi. Questi ormai ti attaccano quando arrivi al limite dell’area. Sarebbe troppo facile per me nel calcio di oggi”.