Maglie, figurine e gli ex viola: una mostra da non perdere il 6 e il 7 febbraio

L'appuntamento, a cui parteciperanno anche diversi ex viola, è per il 6 ed il 7 febbraio a Villa Arrivabene in zona piazza Alberti a Firenze

Simone Perini è riconosciuto come uno dei più grandi collezionisti ed esperti del mondo delle figurine, ma anche meticoloso ricercatore di tutto quello che riguarda l’universo calcio e non solo.

In questa occasione il Calcio sarà esclusivo protagonista con esposizione di cimeli rari (collezione completa degli album Panini del nostro campionato ma anche dei Mondiali, come il preziosissimo albo Mexico 70, ma anche figurine “preistoriche” di ormai scomparse case editrici) e addirittura di reperti unici, come il menù della cena di gala della Nazionale Italiana al Grand Hotel di Firenze in occasione di Italia-Svizzera 5-2 con tanto di firme autografe dei protagonisti azzurri. Inoltre esposizione di maglie, palloni, gagliardetti, mascotte, portachiavi, spille, gadgets, games, biglietti, adesivi, sciarpe e… di “tutto quello che non immaginavate potesse esistere”.