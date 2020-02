M. Serena: “Fiorentina-Brescia? Difficile restare sul pezzo in questa situazione”

L’ex viola Michele Serena è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Rinvio di Udinese-Fiorentina e prossimi impegni viola? Non è semplice gestire una situazione del genere, penso che ora la Fiorentina avrà 1-2 giorni liberi per poi andare a preparare la gara contro il Brescia ma così non è facile restare sul pezzo. Stagione viola? L’andamento con Iachini è positivo, mancano i punti di inizio stagione. La gara di oggi poteva essere importante sia per la Fiorentina che l’Udinese, vincere avrebbe significato mettere un piede e mezzo fuori dalla zona salvezza. Tridente Chiesa-Cutrone-Vlahovic? Serve equilibrio, magari la Fiorentina potrà provarci se continueranno ad arrivare i risultati ma servono centrocampisti e difensori molto forti”.