Come riportato dal Corriere del Veneto, Florindo Baggio è deceduto oggi all’alba in una casa di riposo in provincia di Vicenza. Il padre di Roberto ed Eddy Baggio aveva 89 anni, le sue condizioni di salute purtroppo erano peggiorate nelle ultime settimane. La redazione di Violanews.com si unisce al cordoglio della famiglia per la sua scomparsa.

