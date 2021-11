Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Giampiero Galeazzi

Soprannominato "bisteccone", Galeazzi fu prima canottiere e poi cronista della Rai

È morto Giampiero Galeazzi, giornalista che ha raccontato pagine storiche dello sport italiano. Ex professionista di canottaggio (vinse il campionato italiano del singolo nel 1967) entrò alla Rai lavorando prima alla Domenica Sportiva e poi a Mercoledì Sport. Di lui si ricordano le telecronache degli eventi sportivi come la mitica medaglia d’oro dei fratelli Abbagnale a Seul nel 1988. Negli Anni Ottanta fu anche inviato della Ds per gli incontri più importanti della Serie A. "Bisteccone", come era soprannominato, aveva 75 anni e combatteva da tempo con il diabete.