Firenze in lutto, è morto Francesco Nuti. Il cordoglio della Fiorentina

Così la Fiorentina sul proprio sito ufficiale: "Tutta la Fiorentina si stringe in un abbraccio alla famiglia Nuti per la scomparsa di Francesco. Francesco Nuti, artista poliedrico e tifoso viola ha rappresentato orgogliosamente Firenze e la toscanità e sarà per sempre ricordato per la sua simpatia e il suo straordinario talento. Il Club viola si stringe, commosso, nel ricordo del grande artista".