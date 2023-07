L’Ussi Toscana augura buon compleanno al Presidente Mattarella

Nel giorno del suo compleanno, l'Ussi Toscana invia un augurio speciale a Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Rivolge al Presidente Mattarella anche un ringraziamento per sue le parole che evidenziano come lo sport sia uno straordinario ambasciatore di valori. Nei giorni scorsi, l'Ussi Toscana, impegnata con l'Associazione Cor et Amor e l'Assostampa, nel dare risalto a gesti del cuore attraverso lo sport col Premio Costruiamo Gentilezza, ha fatto dono, tramite Gaia Simonetti, segretario Ussi Toscana, al Presidente Mattarella della maglia di ambasciatore alla gentilezza nello sport.